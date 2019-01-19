В Германии призвали наладить отношения с Россией

Старший представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Бернд Вестфаль призвал «в срочном порядке» наладить отношения с Россией , сообщает Der Freitag.

Вестфаль считает, что ужесточение антироссийских санкций ЕС ни к чему хорошему не приведет, и призывает выйти из «санкционной спирали», передает RT.

По его мнению, что Германии нужно поддерживать хорошие отношения с разными странами, как с США, так и с Китаем и Россией.

«Мы должны в срочном порядке наладить отношения с Российской Федерацией», — сказал он на встрече с журналистами.

В частности, отметил он, только благодаря согласию Москвы в 1989 году удалось добиться воссоединения Германии.

«Все ведь могло закончиться совершенно иначе», — заметил он и