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В Москве убили вступившегося за девушку мужчину

В Германии призвали наладить отношения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Старший представитель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в комитете бундестага по экономике и энергетике Бернд Вестфаль призвал «в срочном порядке» наладить отношения с Россией, сообщает Der Freitag.
Вестфаль считает, что ужесточение антироссийских санкций ЕС ни к чему хорошему не приведет, и призывает выйти из «санкционной спирали», передает RT.
По его мнению, что Германии нужно поддерживать хорошие отношения с разными странами, как с США, так и с Китаем и Россией.
«Мы должны в срочном порядке наладить отношения с Российской Федерацией», — сказал он на встрече с журналистами.
В частности, отметил он, только благодаря согласию Москвы в 1989 году удалось добиться воссоединения Германии.
«Все ведь могло закончиться совершенно иначе», — заметил он и 
В декабре Совет ЕС принял решение о продлении экономических санкций против России на полгода. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживала продление санкций в отношении России из-за медленного прогресса по минским договоренностям.
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В мире , Европа , Политика , Ангела Меркель , Бундестаг , ЕС , Совет Европы , Германия
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