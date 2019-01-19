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Убитого мэра Гданьска похоронили в главном храме города 

РИА Новости 1 час назад
Фото: REUTERS / Agencja Gazeta / Bartosz Banka
Убитый мэр Гданьска Павел Адамович похоронен в субботу в главном храме города — Архикафедральной Мариацкой базилике (Базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии), передает корреспондент РИА Новости.
В этом храме с полудня проходила заупокойная месса, которую возглавляет митрополит Гданьский, архиепископ Славой Лешек Глудзь. Храм, который считается самой большой кирпичной церковью в мире, не смог вместить всех желающих. Тысячи людей на улице наблюдали за церемонией на специально установленных экранах.
Адамовичу было 53 года, 20 из них он занимал должность мэра Гданьска. В 2018 году его избрали на новый срок.
На церемонию прощания прибыли многие бывшие и действующие чиновники. Среди них глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Анджей Дуда, министры, главы городов и органов местного самоуправления, а также все ныне живущие президенты Польши — Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский.
Вооруженный ножом 27-летний житель Гданьска Стефан В. напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. Нападавший не пытался скрыться, а наоборот радостно махал руками, выкрикивая, что несправедливо был заключен в тюрьму и теперь мстит за это. По некоторым данным, он проник на сцену под видом представителя прессы. Адамовича долго реанимировали на сцене, потом доставили в больницу, где провели пятичасовую операцию. Ему потребовалось перелить около 20 литров крови. В понедельник мэр скончался, не приходя с сознание.
Нападавший на Адамовича мужчина задержан, в понедельник суд арестовал его на три месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы. В декабре напавший на Адамовича с ножом Стефан В. освободился из тюрьмы, проведя там 5,5 лет за ограбления банков. О мотивах преступления пока официально не сообщается, но тюремная служба признала, что обвиняемый имел проблемы с психикой еще в местах лишения свободы. Тем не менее, это не помешало ему отбыть наказание полностью. Теперь ему назначена психиатрическая экспертиза. Позже некоторые СМИ сообщили, что обвиняемый планировал подобные преступления в отношении других руководителей Польши.
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В мире , Европа , Александр Квасьневский , Бронислав Коморовский , Анджей Дуда , Дональд Туск , Европейский совет , РИА Новости , Гданьск
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