Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ

«Правый сектор» призвал Лукашенко разорвать отношения с РФ

В замен «правосеки» просят белорусского лидера разорвать союзный договор с Россией, оказав Москве решительный отпор. В противном случае, по мнению террористов, Белоруссию ждёт потеря государственности, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Ранее News.ru писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. Политик отметил, что «играть на этой теме — очень опасно».