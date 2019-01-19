Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ

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«Правый сектор» призвал Лукашенко разорвать отношения с РФ 

News.ru 41 минуту назад
Террористическая организация «Правый сектор» заявила, что готова поддержать президента Белоруссии Александра Лукашенко, вплоть до предоставления ему военной помощи. Кроме того националисты готовы лоббировать интересы республики на мировой арене.
В замен «правосеки» просят белорусского лидера разорвать союзный договор с Россией, оказав Москве решительный отпор. В противном случае, по мнению террористов, Белоруссию ждёт потеря государственности, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Лукашенко открестился от Украины после упреков России
Ранее News.ru писал, что белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что любые попытки отдельных сил посеять вражду между народами России и Белоруссии обречены на провал. Политик отметил, что «играть на этой теме — очень опасно».
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В мире , Видео , Украина , Александр Лукашенко , Правый сектор
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