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Королеву Великобритании уличили в нарушении закона 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Global Look
Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности. Как сообщает The Daily Mail, в таком виде ее сфотографировали через день после того, как ее супруг — принц Филипп — перевернулся на внедорожнике.
В комментариях под материалом пользователи напомнили, что езда без пристегнутого ремня безопасности в Великобритании считается нарушением закона. За это полагается штраф в размере 100 фунтов стерлингов (более 8,5 тысячи рублей по нынешнему курсу).
Засудить монарха не получится: Елизавета II обладает полным иммунитетом к судебному преследованию. Поскольку обвинение обычно предъявляется от имени самой королевы, против нее не может быть возбуждено уголовное дело, она не может выступать в суде и быть свидетелем.
Если Елизавета не может лишиться прав, то к Филиппу это не относится. Газета пишет, что после аварии начато расследование, и муж королевы рискует остаться без документов. Представитель Букингемского дворца не стал отвечать на вопрос, получал ли Филипп когда-нибудь водительское удостоверение.
Елизавета училась вождению во время Второй мировой войны и работала шофером на санитарной машине. Фактически у королевы есть выписанные на ее имя водительские права, но согласно законодательству, для нее этот документ не обязателен. У Елизаветы, в отличие от других членов королевской семьи, нет паспорта, поскольку он выписывается «от имени королевы».
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Комментарии
В мире , Европа , Елизавета II , Великобритания
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