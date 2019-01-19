Трамп сравнил себя с Линкольном

По его словам, такое сравнение пришло в голову политику Ньюту Гингричу. Он якобы заявил, что со времен Линкольна еще ни к кому так плохо и несправедливо не относились СМИ.

"С другой стороны, не было другого такого президента, которому удалось бы достичь таких результатов в первые два года правления!", — написал Трамп.

В ближайшее время он намерен обратиться с заявлением к нации.

Ранее сообщалось, что источник раскрыл детали экстренного обращения Трампа.