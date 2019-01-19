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Трамп сравнил себя с Линкольном 

Газета.Ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Reuters
Лидер США Дональд Трамп отметил свое сходство с одним из американских президентов Авраамом Линкольном. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, такое сравнение пришло в голову политику Ньюту Гингричу. Он якобы заявил, что со времен Линкольна еще ни к кому так плохо и несправедливо не относились СМИ.
"С другой стороны, не было другого такого президента, которому удалось бы достичь таких результатов в первые два года правления!", — написал Трамп.
В ближайшее время он намерен обратиться с заявлением к нации.
Ранее сообщалось, что источник раскрыл детали экстренного обращения Трампа.
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В мире , США , Дональд Трамп , Авраам Линкольн
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