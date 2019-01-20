ВСУ разместили танки и ЗРК у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Украинские силовики разместили зенитно-ракетный комплекс и танки в районе населенного пункта Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.

"Командование ВСУ проводит перемещение запрещенного вооружения к линии соприкосновения. Так, на юго-западной окраине населенного пункта Попасная (под контролем ВС Украины, — ред.) отмечено нахождение трех танков Т-64 и одного зенитно— ракетного комплекса 9К35 "Стрела-10", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что данная информация также подтверждается сотрудниками Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ