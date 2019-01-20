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На Украине предложили Японии отобрать у России Курилы 

ТК «Звезда» + ещё 1
По мнению депутата Верховной рады, если Украина поможет Японии, Япония, в свою очередь, поможет Украине разрешить вопрос по возвращению Донбасса.
Депутат Верховной Рады Украины Павло Кишкар считает, что Украина — «ключ к разрешению всех территориальных конфликтов». Поэтому она может помочь Японии отобрать у России Курильские острова. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
По его мнению, если Украина поможет Японии, Япония, в свою очередь, поможет Украине разрешить вопрос по возвращению Донбасса.
«Думаю, через 10-15 лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами. С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с Россией», — сказал Кишкар.
Он добавил, что таким же способом можно разрешить сирийский конфликт. При этом, по его словам, вопрос можно будет решить только «с оружием в руках».
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В мире , Видео , Верховная Рада , Комсомольская правда , Япония
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