На Украине предложили Японии отобрать у России Курилы

По мнению депутата Верховной рады, если Украина поможет Японии , Япония, в свою очередь, поможет Украине разрешить вопрос по возвращению Донбасса.

Депутат Верховной Рады Украины Павло Кишкар считает, что Украина — «ключ к разрешению всех территориальных конфликтов». Поэтому она может помочь Японии отобрать у России Курильские острова. Об этом пишет сайт « Комсомольской правды ».

По его мнению, если Украина поможет Японии, Япония, в свою очередь, поможет Украине разрешить вопрос по возвращению Донбасса.

«Думаю, через 10-15 лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами. С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с Россией», — сказал Кишкар.

Он добавил, что таким же способом можно разрешить сирийский конфликт. При этом, по его словам, вопрос можно будет решить только «с оружием в руках».