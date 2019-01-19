В Париже началась десятая акция протеста «желтых жилетов»

Десятая акция протеста сторонников движения "желтых жилетов" началась в Париже на эспланаде Инвалидов в VII округе французской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости

К 11.30 местного времени (13.30 мск) для участия в акции собрались несколько сотен человек, люди продолжают прибывать. Вместе с тем, организаторы шествия ожидали, что участие в шествии примет миллион человек, о чем говорит название группы в сети Facebook "Действие десятое: миллион в Париже".

Возможно, на численность протестующих влияние оказала погода: утром в субботу в столичном регионе Франции столбик термометра опустился ниже нуля, а днём синоптики обещают снег.

Пока акция проходит в спокойной атмосфере: люди ходят из стороны в сторону, выкрикивая лозунги против французских властей, свистят в свистки, поют песни и машут флагами.

Согласно анонсу в социальных сетях, участники акции намерены почтить память погибших сторонников движения "желтых жилетов" и поддержать пострадавших. Для этого манифестантам предлагалось взять с собой на шествие цветок или свечку. Также запланирована минута молчания.

Для обеспечения порядка в городе мобилизованы пять тысяч сотрудников правоохранительных органов , на улицы Парижа вывели восемь единиц бронетехники. В небе над местом сбора участников акции барражирует вертолёт.

Движение метро в районе проведения шествия прекращено по требованию столичных властей . Также ощутимо ограничено дорожное движение, в частности, в окрестностях площади Согласия, дворца Гран Пале и моста Александра III. Прохожие и туристы вынуждены обходить длинные полицейские заграждения и время от времени объяснять сотрудникам правоохранительных органов куда и зачем идут.

Масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, погромами, разрушениями магазинов, банков, поджогами машин. Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов. Помимо этого власти Франции предложили провести общенациональные дебаты, чтобы в числе прочих обсудить темы экологической реформы и трансформации налоговой системы. В рамках дебатов, начавшихся на неделе, Макрон уже дважды провёл встречи с мэрами городов и коммун, каждая из которых длилась более шести часов.