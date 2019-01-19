Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

Актер, шоумен и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский , заявивший о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, рассказал, что встречался с главой украинского государства Петром Порошенко и обсуждал с ним свои президентские амбиции.

В интервью "Украинской правде" Зеленский рассказал, что инициатива встречи исходила от администрации президента . Основная цель визита к Порошенко — выяснение серьезности намерений баллотироваться на пост главы государства. Отвечая на этот вопрос, шоумен был краток. "Я думаю", — сказал Зеленский.

О своей деятельности в качестве руководителя юмористической студии "Квартал 95" Зеленский сказал, что считает юмор легкой формой информирования руководства страны о том, какова ситуация в государстве.