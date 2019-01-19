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Зеленский рассказал о встрече с Порошенко 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Актер, шоумен и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году, рассказал, что встречался с главой украинского государства Петром Порошенко и обсуждал с ним свои президентские амбиции.
В интервью "Украинской правде" Зеленский рассказал, что инициатива встречи исходила от администрации президента. Основная цель визита к Порошенко — выяснение серьезности намерений баллотироваться на пост главы государства. Отвечая на этот вопрос, шоумен был краток. "Я думаю", — сказал Зеленский.
О своей деятельности в качестве руководителя юмористической студии "Квартал 95" Зеленский сказал, что считает юмор легкой формой информирования руководства страны о том, какова ситуация в государстве.
Владимир Зеленский выступил с телеобращением, в котором объявил о намерении принять участие в президентской гонке, в новогоднюю ночь. По последним опросам, в рейтинге претендентов на пост президента Зеленский занимает вторую строчку после лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. За него готовы проголосовать 12,9% избирателей.
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Комментарии1
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , Украинская правда
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