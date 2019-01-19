Сирийцы просят Россию построить мост через Евфрат

Жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор обратились к своим властям и российскому командованию с просьбой организовать переправу через Евфрат. Сейчас через реку нет ни одного целого моста. Часть подорвана террористами, часть разбомблена авиацией западной коалиции во главе с США

Племена, проживающие по обе стороны реки, оказались разделены, отмечает телеканал "Россия 24". На одной стороне — 22 тысячи человек, на другой 70 тысяч человек. В этой ситуации простая поездка в больницу на другой стороне реки становится многочасовым испытанием. Поэтому жители провинции вышли на митинг с единственным требованием — "нам нужен мост".