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Сирийцы просят Россию построить мост через Евфрат 

Вести.Ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Жители сирийской провинции Дейр-эз-Зор обратились к своим властям и российскому командованию с просьбой организовать переправу через Евфрат. Сейчас через реку нет ни одного целого моста. Часть подорвана террористами, часть разбомблена авиацией западной коалиции во главе с США.
Племена, проживающие по обе стороны реки, оказались разделены, отмечает телеканал "Россия 24". На одной стороне — 22 тысячи человек, на другой 70 тысяч человек. В этой ситуации простая поездка в больницу на другой стороне реки становится многочасовым испытанием. Поэтому жители провинции вышли на митинг с единственным требованием — "нам нужен мост".
"Террористы разбили все мосты на реке Евфрат. Мы просим Сирию и Россию, чтобы построили нам мосты, чтобы помочь нашим людям на другой стороне, у них там лекарства нет, еды нет, гуманитарной помощи туда нет. Ужас там", — рассказывает Малик Алебар, помощник губернатора города Дейр-эз-Зор.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Дейр-Эз-Зор , США
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