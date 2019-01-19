Украинские радикалы будут официальными наблюдателями на выборах президента

Украинская общественная организация "Национальные дружины" будет официальным наблюдателем на выборах президента Украины . Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"Совсем скоро стартуют выборы президента. К сожалению, волеизъявление украинцев всегда сопровождается большим количеством правонарушений. Поэтому в этом году, с разрешения ЦИК, "Национальные Дружины" становятся официальными наблюдателями во время проведения выборов президента-2019", — говорится в сообщении.

Организация "Национальные дружины" — боевое крыло партии "Национальный корпус", было создано на Украине год назад. Как заявляли в организации, она создана для того, чтобы навести в стране порядок. Однако эксперты сомневаются в этом, поскольку националисты уже не раз открыто конфликтовали с полицией. В частности, в конце 2017 года бойцы "Нацдружин" устроили погром лотерейных киосков в Киеве, а в начале 2018-го фактически силой заставили Черкасский горсовет принять муниципальный бюджет.

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Президентские выборы пройдут 31 марта.