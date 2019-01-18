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Тимошенко сравнила квитанции ЖКХ за 10 лет 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко присоединилась к флешмобу #10yearschallenge и сравнила квитанции ЖКХ за 10 лет. Политик заявила, что стоимость отопления в стране выросла в 15 раз.
Документы предназначены для оплаты коммунальных услуг одной и той же квартиры — двухкомнатной в Киеве. Тимошенко отметила, что когда она была премьер-министром, в январе 2009 года отопление стоило 69,60 гривен. В 2019 году стоимость той же услуги выросла до 1,045 тысячи гривен.
«Это для того, чтобы закрыть вечную тему ботов: «Как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас. Никогда не злорадствую, просто привожу факты», — написала Тимошенко.
Она заявила, что из граждан Украины делают нищих. Именно это станет первой проблемой, которой её партия займётся сразу после президентских выборов. Кроме того, Тимошенко призвала своих подписчиков присоединится к её варианту флешмоба и поделиться фото своих платёжек.
Ранее News.ru писал, что Центризбирком Украины зарегистрировал ещё двух кандидатов на пост президента страны — депутата Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ольгу Богомолец и лидера политформирования «5.10» Геннадия Балашова.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Центризбирком России , Верховная Рада
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