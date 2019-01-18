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Главные события пятницы 

Рамблер 2 часа назад

Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу

Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель допустить иностранных специалистов в Керченский пролив.

Долги за газ захотели списать по всей России

Депутаты Смоленской думы предложили областной прокуратуре последовать примеру Чеченской республики и через суд добиться у «Газпрома» списания долгов населения за газ.

Чубайс вступил в перепалку с Соловьевым

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс ответил телеведущему Владимиру Соловьеву, упрекнувшему его в непрофессионализме.

Названа предварительная версия столкновения Су-34

Утром два истребителя-бомбардировщика Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО соприкоснулись над Японским морем во время учебно-тренировочного полета.

На МКС выявили критические проблемы

Оборудование на первом модуле Международной космической станции — функционально-грузовом блоке "Заря", запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков.

Депутаты введут права на электросамокаты

Депутаты Госдумы обсудили необходимость внесения изменений в законодательство по регулированию правил дорожного движения малого электротранспорта.

Российский боксёр обвиняется в нападении на женщину

В США боксер Сергей Ковалев предстал перед судом по обвинению в нападении на женщину.

Украина нашла способ остановить «Северный поток–2»

«Нафтогаз Украины» по-прежнему надеется, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжения «Турецкого потока» в европейские страны будет остановлено.

Россия затормозит экономику Белоруссии

Экономика Белоруссии в среднесрочной перспективе вырастет меньше, чем на два процента, если Москва не предоставит Минску полноценной компенсации за проведение у себя налогового маневра.
Комментарии32
В мире , Видео , Сергей Ковалев , Анатолий Чубайс , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Нафтогаз , Роснано , Газпром , Генпрокуратура РФ , Госдума , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Германия
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