Украина готовится к введению визового режима с Россией

Министерство иностранных дел Украины готовится к введению в действие визового режима с Россией и ожидает соответствующего политического решения. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы МИД в 2018 году.

"Только визовый режим с Российской Федерацией будет эффективным и позволит нам контролировать, кто и как въезжает из РФ", — отметил он.

Министр добавил, что для этого "необходимо политическое решение".

По словам Климкина, МИД Украины уже проводит подготовку к этому процессу.

"Мы к этому готовимся. Мы просчитали, сколько нам нужно дополнительных усилий — и консульских, и технических, чтобы это [визовый режим с Россией] запустить", — уточнил он.

Первым шагом в этом направлении, по словам Климкина, является разработка программного обеспечения, необходимого для внедрения электронной системы предварительного уведомления о поездке граждан России на Украину.

"Мы должны предпринять следующий шаг, и над этим работают, в том числе делают программное обеспечение: россияне должны предупреждать о своих поездках, и это должно быть введено", — отметил он.

Сейчас при въезде на Украину необходимо пройти биометрический контроль: у всех граждан России на границе снимают отпечатки пальцев, также требуется биометрический заграничный паспорт и документы, подтверждающие цель визита. В ближайших планах украинских властей — введение для россиян еще и электронной системы предварительного уведомления о поездке.