Делегация США не поедет в Давос из-за шатдауна

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе . Отмечается, что такое решение было принято из-за шатдауна — временной приостановки финансирования федеральных учреждений в связи с тем, что бюджет не был утвержден. Накануне Трамп по той же причине перенес зарубежное турне спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Президент США Дональд Трамп неожиданно отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

При этом еще днем 17 января в Белом доме заверили, что визит делегации состоится. Причиной отмены, по словам Сандерс, стал затянувшийся в США шатдаун.

«Из-за того, что 800 тыс. американских трудящихся не получают зарплату, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе», — заявила представительница Белого дома.

Она объяснила, что члены делегации вместо визита в Швейцарию должны остаться в Вашингтоне, чтобы продолжить работу над урегулированием политического кризиса.

По этой же причине и сам американский лидер решил не ехать на форум. Он заявил об этом еще 10 января. «Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум», — написал Дональд Трамп в своем твиттере, передав организаторам форума извинения.

Вскоре появилась информация о сокращении численности делегации. Планировалось, что Вашингтон на форуме будут представлять министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и замруководителя аппарата Белого дома по координации политики Крис Лидделл . Теперь же всем им придется отказаться от путешествия в Швейцарию.

Об отмене визита Белый дом объявил спустя несколько часов после того, как президент отказал спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси в предоставлении военного самолета для зарубежной поездки.

Военный самолет был нужен Пелоси для визита конгрессменов в Бельгию и Афганистан. Пресс-секретарь спикера Дрю Хэммилл пояснил, в Брюссель делегация направляется, чтобы получить «подтверждение нерушимой приверженности США альянсу НАТО ».

Целью поездки в Афганистан было получение «критически важных брифингов по вопросам национальной безопасности и разведки от людей, которые находятся на линиях фронта».

Однако американский лидер посчитал, что запланированные конгрессом визиты не обладают такой важностью. Дональд Трамп направил Пелоси письмо с отказом в предоставлении военного самолета, назвав ее поездку «экскурсией». Формулировка причины отказа схожа с той, которую назвала спустя несколько часов Сандерс, объявив об отмене поездки на ВЭФ.

«В свете того, что 800 тыс. замечательных американских служащих не получают зарплату, я уверен, что вы согласитесь, что перенос этого пиар-мероприятия абсолютно уместен», — написал Трамп.

Вмешательство американского лидера остановило поездку практически в самый последний момент, когда Пелоси и остальные члены делегации уже были готовы к отправлению.

Вместо поездки президент США предложил демократке Пелоси провести время в Вашингтоне, чтобы поучаствовать в переговорах с ним касательно шатдауна, а также «присоединиться к движению по усиленной защите границ». Трамп, впрочем, пообещал, что назначит время визита делегации конгресса, когда шатдаун закончится.

«Безусловно, если вы решите путешествовать коммерческими авиалиниями, это будет вашей прерогативой», — добавил президент.

Стоит отметить, что накануне Нэнси Пелоси призвала президента Дональда Трампа перенести ежегодное послание к конгрессу из-за шатдауна.

Причина, которую назвала Пэлоси, все та же — отсутствие бюджета. Из-за него мероприятие может остаться без необходимой охраны, считает она.

«Я предлагаю поработать вместе, чтобы определить другую подходящую дату после того, как правительство снова откроется», — заявила Пелоси. Она также предложила Трампу отправить послание в письменном виде.

эти два инцидента похожи на обмен колкостями и взаимными упреками в раздувании политического кризиса.

Вряд ли Нэнси Пелоси проведет освободившееся время так, как ей предложил Трамп. Вероятность того, что она решит «присоединиться к движению по усиленной защите границ», ничтожно мала. Пока что Пелоси отказывается посетить даже рабочий обед с Трампом. Демократы продолжают стоять на своем, как, впрочем, и республиканцы.

Накануне Сара Сандерс рассказала, что лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказываются вести переговоры с Трампом и его командой по поводу шатдауна.

«Сегодня президент предложил демократам и республиканцам встретиться на рабочем обеде в Белом доме. Однако, к сожалению, от демократов никто не придет», — сказала Сандерс.

Возможно, отказав Пелоси в зарубежной поездке по причине шатдауна, Трамп решил, что визит его делегации в Швейцарию послужил бы поводом для упреков в лицемерии. Может быть и так, что таким способом американский президент в очередной раз пытается продемонстрировать, что администрация не может работать в полной мере «из-за непримиримости демократов».