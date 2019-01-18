Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин опасается давления РФ на международную комиссию 

News.ru 1 час назад
Фото: facebook.com/UkraineMFA
Глава МИД Украины Павел Климкин одобрил идею создания международной комиссии в Керченском проливе, но выразил опасение в том, что Россия может оказать на неё давление в своих интересах.
«Хотя, честно говоря, я уверен, что Россия и далее будет этим манипулировать», — цитирует слова министра «Интерфакс-Украина».
По словам Климкина, Москва «стремится дестабилизировать украинский Донбасс», а лучше всего это делать с юга.
Ранее News.ru писал о том, что украинские военные моряки намерены при следующем прохождении Керченского пролива взять с собой международных наблюдателей. В Киеве подчеркнули, что корабли ВМС Украины имеют полное право на свободный проход из Чёрного в Азовское море.
News.ru: последние новости
Путин согласился отправить экспертов ФРГ в Керченский пролив Порошенко: патриарх Кирилл — соучастник убийств в Донбассе Трамп: «шатдаун» может продолжаться длительное время
В мире , Украина , Павел Климкин , МИД , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп признал готовность США ударить по России346
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу295
Дознавательницу постигла судьба насильников176
В России захотели создать «Государево око»12
Порошенко заявил о провокациях Москвы119
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение