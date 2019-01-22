Еврокомиссия сделала предложение России и Украине по транзиту газа

В понедельник в Брюсселе прошел второй раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа после 2019 года. По его итогам каких-либо конкретных договоренностей, как и ожидалось, стороны не достигли, но ЕК сделала предложение по будущему контракту. При этом широкой публике были раскрыты лишь основные его вехи.

Участники встречи собрались за круглым столом. Делегации России и Украины в плане рассадки разделяло оставшееся пустым одно кресло. Представители Москвы и Киева разместились напротив европейских чиновников в одном ряду. В соответствии с правилами делового этикета, это должно подчеркивать равенство делегаций и располагать к партнерству.

Шефчович перед началом мероприятия проводил по отдельности переговоры с российской и украинской стороной. Новак по итогам такой встречи рассказал журналистам, что на трехсторонних переговорах не предполагается обсуждения газовых поставок на Украину после 2019 года, и диалог затронет лишь вопросы транзита. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко , в свою очередь, заявил, что компания конкретных результатов от встречи не ожидает.

Предложение Европы

Как рассказал позднее "Нафтогаз" — в конце встречи, ЕК представила свое предложение по формату предстоящего транзитного соглашения между Россией и Украиной. По словам Шефчовича, это "справедливое предложение" определяет такие контрактные параметры, как срок, объемы транзита газа, а также тарифы на транспортировку. Как считает Еврокомиссия, контракт должен быть подписан на срок свыше десяти лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе с точки зрения инвесторов, которых будут приглашать для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Российская сторона снова указала на то, что Украине для согласования условий контракта следует обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления ГТС после 2019 года. Кроме того, "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах. Алексей Миллер заявил, что запасы газа в ПХГ Украины уменьшаются, объемы реверса падают, следовательно, надежность транзита в Европу через Украину нынешней зимой ниже, чем год назад. При этом, напомнил Миллер, "Газпром" уже построил более 20% газопровода "Северного потока-2".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что встреча была интересной, а свой настрой по ее завершению он охарактеризовал как "сдержанно оптимистичный". Он пообещал, что "Нафтогаз" изучит предложения ЕК относительно параметров нового транзитного контракта. Павел Климкин отмечал, что Россия предлагает продлить ныне действующий контракт на транзит газа, но Киев готов заключать договор лишь по новым правилам, которые отвечают европейским стандартам.

Время еще есть

Следующие трехсторонние консультации состоятся в мае, сообщил журналистам Новак. Такой же срок назвал и Шефчович. Глава российского Минэнерго отметил, что у сторон есть еще время, чтобы достичь договоренностей по параметрам будущего контракта.

По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, переговоры, вероятнее всего, ускорятся осенью, "когда время будет поджимать, а на Украине — после президентских и парламентских выборов — будет понятна новая расстановка политических сил".