Сирийская армия приготовилась вновь воевать с террористами

Вооруженные силы Сирии отменили операцию, проводящуюся в восточной части страны, и перебрасывают свои силы на запад. Об этом сообщает Al Masdar News со ссылкой на источник.

По его данным, армия начала передислокацию большого числа солдат с востока провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Их стягивают в провинции Хама и Идлиб из-за необходимости отвоевывать регионы на северо-западе, контролирующиеся членами группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и Исламского движения Восточного Туркестана.

Как отмечается, повстанцы-джихадисты в последнее время ведут широкомасштабное наступление. В результате они захватили запад провинции Алеппо, долину Аль-Габ и местечко Джабаль Шашабо. Все они находятся неподалеку от передовых позиций сирийской армии, что делает зачистку территорий крайне важной, пишет Al Masdar News.

Ранее 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что большая часть демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб занята террористами. По его словам, боевики есть примерно на 70 процентах территории, они обстреливают позиции сирийской армии и населенные пункты, а также пытаются угрожать российской базе в Хмеймиме.

Идлиб — последний крупный регион Сирии, который контролируют незаконные вооруженные формирования. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, в которую переместились боевики, не сложившие оружие, и их семьи. В 2018-м в регионе установили демилитаризованную зону, патрулирование которой возложено на Турцию и Россию. Сейчас там присутствуют как члены международных террористических группировок, так и группы повстанцев, не считающихся террористами.

«Хайат Тахрир аш-Шам» создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры ».

Исламское движения Восточного Туркестана — группировка, состоящая из этнических уйгуров и выступающая за отделение Синьцзяна от КНР и создание на его территории исламского государства, она также запрещена в России.