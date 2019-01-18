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Порошенко заявил о провокациях Москвы из-за автокефалии ПЦУ 

RT на русском 26 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко заявил о продолжающихся провокациях Москвы относительно новой церковной структуры — Православной церкви Украины.
«Я хотел бы подчеркнуть, что провокации со стороны Москвы относительно автокефалии Украинской церкви были и, к сожалению, продолжаются сейчас. Цель врага, наоборот создать конфликты вокруг перехода, противопоставить одну общину другой, снова испытать на прочность наше единство», — приводит УНИАН слова Порошенко.
Он отметил, что сделает всё необходимое, чтобы «сохранить религиозный мир» и обеспечить исключительно мирный процесс перехода приходов.
Ранее служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата отметила увеличение числа захватов храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сторонниками новой церковной структуры — ПЦУ.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , РПЦ , УНИАН , Москва
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