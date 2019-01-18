Порошенко заявил о провокациях Москвы из-за автокефалии ПЦУ

«Я хотел бы подчеркнуть, что провокации со стороны Москвы относительно автокефалии Украинской церкви были и, к сожалению, продолжаются сейчас. Цель врага, наоборот создать конфликты вокруг перехода, противопоставить одну общину другой, снова испытать на прочность наше единство», — приводит УНИАН слова Порошенко.

Он отметил, что сделает всё необходимое, чтобы «сохранить религиозный мир» и обеспечить исключительно мирный процесс перехода приходов.

Ранее служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата отметила увеличение числа захватов храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сторонниками новой церковной структуры — ПЦУ.