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Россия предостерегла США от "космической" ошибки

Зеленский рассказал о встрече с Порошенко 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА «Новости»/Кадр из видео/YouTube.com
Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с действующим главой государства Петром Порошенко в декабре прошлого года. Об этом пишет "Украинская правда".
По его словам, Порошенко интересовало, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Зеленский ответил, что "думает".
"Он (Порошенко. — Газета.Ru) объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите [о нем], а я стараюсь", — рассказал Зеленский.
Ранее Зеленский отреагировал на информацию о его бизнесе в России.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Газета.Ru , Украинская правда
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