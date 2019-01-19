Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

По его словам, Порошенко интересовало, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Зеленский ответил, что "думает".

"Он (Порошенко. — Газета.Ru) объяснил сложную ситуацию в стране, он старается. А вы, мол, так шутите [о нем], а я стараюсь", — рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский отреагировал на информацию о его бизнесе в России.