Климкин призвал тотально переформатировать отношения с Россией

«Мы сейчас свели комплексные отношения с РФ до минимума, никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет сегодня, завтра, послезавтра», — подчеркнул он.

В то же время украинский министр признал, что необходимо разработать новый формат отношений с Россией.

«Нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений в Российской Федераций», — считает он, передает ТАСС.

Кроме того, Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны, действие еще почти 50 документов могут быть прекращены.

«49 соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ», — заявил Климкин, передает РИА «Новости».