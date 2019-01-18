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Климкин призвал тотально переформатировать отношения с Россией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Нормальные отношения между Россией и Украиной невозможны, но их следует «тотально переформатировать», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы МИД в 2018 году.
«Мы сейчас свели комплексные отношения с РФ до минимума, никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет сегодня, завтра, послезавтра», — подчеркнул он.
В то же время украинский министр признал, что необходимо разработать новый формат отношений с Россией.
«Нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений в Российской Федераций», — считает он, передает ТАСС.
Кроме того, Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны, действие еще почти 50 документов могут быть прекращены.
«49 соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ», — заявил Климкин, передает РИА «Новости».
В начале января официальное печатное издание Верховной рады опубликовало закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.
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В мире , Украина , Павел Климкин , МИД , Верховная Рада , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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