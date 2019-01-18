МИД Германии пообещал приложить усилия к сохранению ДРСМД

Германия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Берлин будет делать все, чтобы соглашение продолжало действовать, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы говорили снова о ДРСМД. Он 30 лет обеспечивал безопасность в Европе и остается опорой европейской безопасности. Мы очень заинтересованы в том, чтобы сохранить этот договор. Он касается наших интересов в безопасности фундаментальным образом, наше федеральное правительство делает все, чтобы договор имел будущее", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Он при этом вновь озвучил обвинения США, с которым согласна Германия, что "Россия может спасти договор", поскольку якобы именно она нарушила договор. "Мы, как и другие страны НАТО, считаем, что у России есть крылатая ракета, нарушающая договор. Она должна быть ликвидирована верифицируемым образом, чтобы вернуться к исполнению договора", — заявил он.

Маас добавил, что в Берлине следят за переговорами между США и РФ по этому поводу, и Германия "приветствует, что российская сторона готова продолжать эти переговоры, чтобы использовать оставшееся время, чтобы ответить на вопросы, предоставить информацию и внести вклад в то, чтобы договор был сохранен".

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.