Глава МИД Германии призвал не допустить повторения инцидента в Керченском проливе

Глава немецкого МИДа Хайко Маас призвал не допустить, чтобы инцидент в Керченском проливе повторился. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, в настоящее время суда могут беспрепятственно проходят по проливу, но он хотел бы, чтобы это было обеспечено в долгосрочной перспективе.

"Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться", — сказал Маас.

Он добавил, что поднимал этот вопрос на переговорах в российским коллегой Сергеем Лавровым и поставил его с известность о своей позиции по вопросу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила президенту Владимиру Путину направить в Керченский пролив немецких специалистов. Лавров добавил, что Путин согласился на предложение, но визит пока не состоялся.