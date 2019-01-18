МИД Турции: Анкара продолжит переговоры с Москвой о создании буферной зоны в Сирии

Турция продолжит вести переговоры с Россией касательно создания зоны безопасности на севере Сирии . Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"Мы долгое время говорили о необходимости создания буферной зоны для обеспечения безопасности беженцев, но тогда наше предложение не принимали, — отметил он. — Мы продолжим проводить контакты с нашими российскими партнерами по этой теме. Президенты Эрдоган и Путин обсудят этот вопрос 23 января в России".

По словам Аксоя, Анкара также "продолжает по этой теме проводить технические переговоры с Вашингтоном на военном и гражданском уровнях".

"Делегация МИД Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом обсудит этот вопрос с американскими коллегами в Вашингтоне в ходе визита 5 февраля", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Во вторник Эрдоган после переговоров с Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам президента республики, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона — в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферной зоны контроль над ней будет осуществляться Турцией.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в Сирии. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данным планам было не суждено сбыться.