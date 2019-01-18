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Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: pressjfo.news, facebook
Особое внимание было уделено вопросам тактической медицины — помощи раненным и эвакуации их из-под огня противника.
Украинские пограничники провели тактические учения вблизи Мариуполя. Бойцы ВСУ отрабатывали действия по обороне побережья от наступления сил вероятного противника.
Подробный отчет о маневрах пресс-центр операции объединенных сил, в который входит погранслужба страны, опубликован на странице ведомства в Facebook.
«Пограничники донецкого отряда вблизи Мариуполя провели тактические учения по обороне побережья. Выполнили тактические и огневые задачи по уничтожению разведывательных и передовых групп условного десанта противника», — говорится в сообщении.
Начались учения с объявления тревоги. После этого подразделения выдвинулись к месту выполнения задач.
Сценарий маневров включал в себя тактические эпизоды, с которыми пограничники сталкиваются в районе проведения боевых действий на юго-востоке страны. Личный состав отработал навыки владения огнестрельным оружием, особое внимание было уделено вопросам оказания первой медицинской помощи раненным.
По данным пресс-центра, учения начались с поднятия по тревоге, все элементы учений включали в себя реальные тактические эпизоды, с которыми сталкиваются пограничники в районе проведения операции объединенных сил.
Как отмечается, во время учебной стрельбы личный состав усовершенствовал навыки в обращении с оружием в различных условиях обстановки, точности стрельбы из стрелкового оружия.
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Комментарии
В мире , Армия , Украина , Мариуполь
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