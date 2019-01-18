Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря

Особое внимание было уделено вопросам тактической медицины — помощи раненным и эвакуации их из-под огня противника.

Украинские пограничники провели тактические учения вблизи Мариуполя . Бойцы ВСУ отрабатывали действия по обороне побережья от наступления сил вероятного противника.

Подробный отчет о маневрах пресс-центр операции объединенных сил, в который входит погранслужба страны, опубликован на странице ведомства в Facebook.

«Пограничники донецкого отряда вблизи Мариуполя провели тактические учения по обороне побережья. Выполнили тактические и огневые задачи по уничтожению разведывательных и передовых групп условного десанта противника», — говорится в сообщении.

Начались учения с объявления тревоги. После этого подразделения выдвинулись к месту выполнения задач.

Сценарий маневров включал в себя тактические эпизоды, с которыми пограничники сталкиваются в районе проведения боевых действий на юго-востоке страны. Личный состав отработал навыки владения огнестрельным оружием, особое внимание было уделено вопросам оказания первой медицинской помощи раненным.

По данным пресс-центра, учения начались с поднятия по тревоге, все элементы учений включали в себя реальные тактические эпизоды, с которыми сталкиваются пограничники в районе проведения операции объединенных сил.

Как отмечается, во время учебной стрельбы личный состав усовершенствовал навыки в обращении с оружием в различных условиях обстановки, точности стрельбы из стрелкового оружия.