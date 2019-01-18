Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр отказался считать вино причиной пьянства 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Вино, в отличие от других алкогольных напитков, редко является причиной серьезного пьянства. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийом, из-за чего подвергся шквалу критики, передает The Local.
По словам политика, алкогольная зависимость — серьезная проблема, особенно среди молодежи.
«Это реальная проблема, но я никогда не видел, насколько знаю, чтобы молодые люди покидали ночной клуб пьяными, потому что пили Кот дю Рон», — сказал Гийом.
Министр считает, что основная причина пьянства — это другие алкогольные напитки и смешанные из них коктейли.
«Я не думаю, что вино сравнимо с другими видами спиртного», — отметил он.
После этих слов Гийома начали активно критиковать. Так, вице-президент Национальной ассоциации по предупреждению алкоголизма и наркомании Бернард Бассе сообщил, что согласно исследованиям вином напиваются 18 процентов молодых людей. По данным французского Центра мониторинга за наркотиками и зависимостями (OFDT), 25 процентов признаются, что пьянеют от шампанского.
«Вино — такой же алкоголь, чтобы напиться», — подчеркнул Бассе.
The Local отмечает, что в прошлом году за похожее заявление раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства заявил журналистам, что пьет вино за обедом и ужином, и посоветовал людям, выступающим за ужесточение контроля за рекламой алкоголя, «дать французам передышку».
По данным Всемирной организации здравоохранения, во Франции наблюдается один из самых высоких показателей потребления алкоголя в Европе: выше только у Эстонии, Литвы и Чехии. При этом вино составляет 58 процентов всего потребляемого в стране спиртного, отмечают в OFDT.
В конце декабря 2018 года сообщалось, что российскому вину хотят придать официальный статус продукта питания, а не алкогольного напитка.
Последние новости
Сербия захотела газопровод в обход Украины Уральский мэр сбил ребенка и был признан невиновным Сбивший девушку и пугавший свидетелей российский судья подал в отставку
Комментарии3
В мире , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске720
У Зеленского нашли три компании в России93
Мэр Саратова «наказал» водителя маршрутки38
США отказались от участия в Давосе11
Вынесли на руках: Задержание Насти Рыбки попало на видео49
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
00:28
Врачи скорой ели, пока мужчина был в обмороке
Общество Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Ефременкова обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение