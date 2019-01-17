Франция сохранит военное присутствие в Леванте в этом году, заявил Макрон

Франция в этом году сохранит военное присутствие в Леванте — восточной части Средиземноморья, заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед военными в Тулузе "Мы продолжим вести в регионе новые операции. Поэтому мы сохраним военное присутствие в Леванте в рамках международной коалиции в этом году", — заявил Макрон. Он подчеркнул, что битва с терроризмом еще не закончена. Заявление США о выводе войск из Сирии "не должно позволить отклониться от стратегических целей — искоренить "Исламское государство" *, подчеркнул президент Франции. Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News , что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются. *Террористическая организация, запрещенная в России.