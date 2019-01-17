Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Франция сохранит военное присутствие в Леванте в этом году, заявил Макрон 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Reuters
Франция в этом году сохранит военное присутствие в Леванте — восточной части Средиземноморья, заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая перед военными в Тулузе.
"Мы продолжим вести в регионе новые операции. Поэтому мы сохраним военное присутствие в Леванте в рамках международной коалиции в этом году", — заявил Макрон.
Он подчеркнул, что битва с терроризмом еще не закончена. Заявление США о выводе войск из Сирии "не должно позволить отклониться от стратегических целей — искоренить "Исламское государство"*, подчеркнул президент Франции.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News, что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев На Украине арестовали высланную из России журналистку Бойко Названы страны с самыми красивыми женщинами
Комментарии
В мире , Армия , Войска , Дональд Трамп , Исламское государство , Администрация США , Fox News , Тулуза , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Резкий выпад Порошенко и другие события дня10
Москва обвинила Киев в жестоком убийстве россиянина
Рыбку тут же задержали по прибытии в Россию217
Коллега Бойко нашла объяснение депортации журналистки1
США выйдут из ДРСМД не с пустыми руками3
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
04:26
Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданные результаты
Происшествия
03:50
Прорыв трубы с кипятком в Петербурге попал на видео
Происшествия
05:16
Актера из «Глухаря» попытались обвинить в изнасиловании
Шоу-бизнес Другое
00:44
Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате
Политика
04:15
Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ
Политика
10:58
Порошенко выбил телефон из рук украинца
В мире
00:37
Охранники ограбили свой же магазин
Происшествия Криминал
00:16
Решена судьба «сумасшедшей учительницы»
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение