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Лукашевич: Киев и не собирался соблюдать «новогоднее» перемирие в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Новогоднее" перемирие в Донбассе способствовало уменьшению числа перестрелок, но к полной тишине не привело, в Киеве и не собирались его соблюдать, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, наступление Нового года не принесло существенного улучшения ситуации на Украине.
"Новогодне-рождественское" перемирие, объявленное в Донбассе, в полной мере не соблюдается. Оно способствовало уменьшению количества перестрелок, однако к полной тишине не привело. Придерживаться его, похоже, в Киеве не собирались и не собираются. Это подтверждают наблюдения СММ — через сутки после объявления перемирия некоторые украинские военнослужащие признались миссии, что никаких приказов на этот счет даже не получали", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что уже в первый день перемирия было зафиксировано 162 нарушения режима прекращения огня, обстрелы не прекратились даже в канун православного Рождества.
"Возобновились перестрелки на участках разведения в Петровском и Золотом, где ВСУ укрепили свои позиции. Под обстрел трижды попали беспилотники СММ — 10 января в районе Попасной, а также 12 и 14 января в районе населенного пункта Чермалык", — заявил постпред.
Он добавил, что 16 января в механизированном подразделении 17-й отдельной танковой бригады (Кривой Рог, Запорожская область) состоялись ротные тактические учения с боевой стрельбой, на которых отрабатывались наступательные действия.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашевич , ОБСЕ
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