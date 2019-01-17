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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад

Британия покусилась на российский корабль

Сухогруз "Кузьма Минин" арестован за долги судовладельца. Об этом рассказал координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

Малоимущим предложили отключать свет ночью

Депутат гордумы Читы Екатерина Борисова предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустрренных домах Читы, жильцы которых незаконно используют электричество для отопления квартир.

Путина встретили в Сербии с ошибками на плакате

Президента России Владимира Путина встретили в Сербии билбордами с ошибками.

Россия приняла окончательное решение по ПАСЕ

Госдума 17 января одобрила проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Порошенко выбил телефон из рук украинца

Президент Украины Петр Порошенко выбил смартфон из рук снимавшего его украинца. Видео инцидента на своем YouTube-канале опубликовал украинский журналист Анатолий Шарий.

“Все ***”: Собчак о поездке в Крым

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» рассказала, что приехала в Киев, чтоб встретиться с подругой.

Экспертиза по делу дознавательницы дала неожиданный результат

Адвокат одного из обвиняемых по делу об изнасиловании башкирской дознавательницы заявил, что экспертиза выявила на ее одежде следы эпителия четырех женщин, а не мужчин.

Токио заявил протест Москве

Министерство иностранных дел Японии заявило протест РФ из-за того, что пограничная служба ФСБ России потребовала, чтобы два японских рыболовецких судна, которые вели промысел в районе южных Курильских островов, заплатили денежный штраф, так как у них не было при себе необходимых разрешительных документов.

Убийцам Тена вынесли приговор

Фигуранты дела об убийстве фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов получили по 18 лет тюрьмы.

“Нафтогаз” добился ареста активнов “Газпрома”

"Нафтогаз" добился ареста зарубежных активов российского "Газпрома" на сумму, превышающую присужденные украинской госкомпании Стокгольмским арбитражем 2,56 миллиарда долларов.

Чубайс поспорил с Грефом о борьбе с коррупцией

Цифровизация точно снизит коррупцию в России, однако не станет панацей от всех проблем в государстве, считает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
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В мире , Видео , Петр Порошенко , Анатолий Чубайс , Ксения Собчак , Владимир Путин , Екатерина Борисова , Нафтогаз , ФСБ , Газпром , Совет Европы , Госдума , РИА Новости
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