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Путин высказался об армии Косово 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия сожалеет в связи с решением о создании армии Косово, видит в этом риск дестабилизации на Балканах, заявил российский лидер Владимир Путин.
«К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку, и, прежде всего, имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косово», — передает слова Путина ТАСС.
Он подчеркнул, что это является прямым нарушением резолюции ООН, которая запрещает создание на территории Косово любых военных формирований. Исключение в резолюции составляет международный контингент ООН.
Ранее Путин заявлял, что Москва удивлена пассивной реакцией Евросоюза на решение парламента Косово о создании полноценной армии.
Напомним, депутаты парламента Косово 14 декабря проголосовали за создание армии, в конце декабря были подписаны соответствующие законы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи этим с решением.
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В мире , Политика , Йенс Столтенберг , Владимир Путин , ЕС , ООН , НАТО , ИТАР-ТАСС
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