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В Польше объявлен траур по мэру Гданьска 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Польши Анджей Дуда сообщил об объявлении общенационального траура по случаю убийства мэра Гданьска Павела Адамовича.
«В связи с трагической смертью Павела Адамовича — мэра города Гданьска я объявил национальный траур на территории Польской Республики с 17.00 18 января 2019 года до 19.00 19 января 2019 года», — сообщил Дуда, передает RT.
Напомним, во время благотворительного мероприятия на сцену, где находился Адамович, выбежал мужчина, который нанес главе города несколько ударов ножом.
Врачи отмечали, что у главы города, среди прочих ранений, имеется также рана сердца. Через некоторое время Адамович скончался.
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В мире , Анджей Дуда , Гданьск , Польша
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