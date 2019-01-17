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Родные Бутиной рассказали американцам о ее интересе к оружию 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: страница Марии Бутиной во «ВКонтакте»
Родители арестованной в США россиянки Марии Бутиной рассказали об интересе дочери к оружию. Репортеры NBC News навестили родственников женщины в Барнауле.
По словам родных, девушка заинтересовалась огнестрельным оружием в 10-летнем возрасте.
«Она с детства наблюдала, как я работаю с оружием, — рассказал ее отец Валерий. — Она и сама научилась стрелять, собирать и разбирать оружие».
В детстве Бутина была отличницей, ей нравилось изучать английский язык. Как пишет NBC, «Мария, как и другие школьники в России, научилась разбирать и собирать автомат Калашникова на уроках оказания первой помощи». Помимо стрельбы она занималась волейболом, каталась на лыжах и читала книги о Гарри Поттере и произведения Рэя Брэдбери.
Училась Бутина в Алтайском государственном университете. В 2011 году она организовала группу по защите права на ношение огнестрельного оружия.
«Она хотела оказывать влияние на общество, — пояснил ее отец. — В какой-то момент ей стало тесно в городе, и она уехала в столицу».
В то же время один из инструкторов по работе с оружием, знакомый с Бутиной, рассказал журналистам, что «она понятия не имела, как обращаться с оружием, когда создавала организацию "Право на оружие"».
После переезда в Москву девушка ездила в США для участия в мероприятиях Национальной стрелковой ассоциации. Согласно материалам дела, в 2015 году Бутила организовала визит членов ассоциации в Москву и их встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Спустя год она переехала в Соединенные Штаты и получала там степень магистра.
Бутина сейчас находится в американской тюрьме. 13 декабря 2018-го она дала признательные показания в суде о том, что работала иностранным агентом под руководством российского государственного чиновника без согласования с Генпрокуратурой США. После этого ей смягчили условия содержания.
Кремль считает все обвинения со стороны США в адрес россиянки необоснованными, а в МИД заявили, что ее подвергали пыткам в тюрьме.
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Комментарии2
В мире , Политика , США , Сергей Лавров , Гарри Поттер , МИД , телеканал NBC , Барнаул
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