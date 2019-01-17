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Американский журнал вышел с обложкой с призывом к импичменту Трампа 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Американский журнал The Atlantic выпустил новый номер с призывом к импичменту президента США Дональда Трампа на обложке, сообщает MediaIte.
В журнале также есть статья, автор которой приводит несколько аргументов в пользу импичмента, в том числе заявляет, что Трамп "подрывает американские идеалы".
Ранее американский миллиардер Том Стейер заявил, что не будет баллотироваться на пост президента США, вместо этого он сфокусируется на том, чтобы подвести действующего президента США Дональда Трампа к импичменту.
Стейер пообещал, что выделит инвестиции в размере $40 млн на эти усилия.
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В мире , Том Стейер , Дональд Трамп , США
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