Бывшего советника Макрона поместили под стражу

Александр Беналля, бывший советник президента Франции Эммануэля Макрона, помещён под стражу из-за незаконного использования дипломатических паспортов. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

Отмечается, что экс-советник Макрона был допрошен следователями.

Расследование в отношении Беналля по факту незаконного использования дипломатических паспортов и «злоупотребления доверием» было начато в декабре.

В июле 2018 года стало известно, что Беналля избил демонстранта в ходе первомайской демонстрации в Париже.