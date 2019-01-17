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В СБУ назвали причину задержания журналистки Бойко 

RT на русском 4 часа назад
Фото: соцсети
В Службе безопасности Украины объяснили задержание украинской журналистки Елены Бойко, которая была выдворена из России.
В пресс-службе ведомства Бойко называют «антиукраинской пропагандисткой» и утверждают, что она занималась распространением в сети материалов «антиукраинского характера».
Как отметили в СБУ, в СМИ журналистка «призывала к изменению границ территории и государственного устройства Украины».
Указывается, что следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») ведётся следственным отделом ведомства по Львовской области.
16 января украинский суд постановил арестовать Елену Бойко. Как заявляла её адвокат Галина Перфильева, журналистка будет отправлена в СИЗО Львова.
В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы принял решение о депортации Бойко из-за нарушения правил пребывания на территории России.
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