На Украине объяснили причины обысков у адвоката Вышинского

«Производство по фактам отчуждения путём приватизации имущества коммунальной собственности по заниженной цене. Обыски санкционированы судом», — написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Twitter.

Ранее Доманский в беседе с RT связал обыски с попыткой дискредитации и психологическим давлением на него как на защитника Кирилла Вышинского.