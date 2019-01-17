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На Украине объяснили причины обысков у адвоката Вышинского 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Обыски в доме адвоката Андрея Доманского, представляющего интересы главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, прошли в рамках расследования дела о приватизации имущества.
«Производство по фактам отчуждения путём приватизации имущества коммунальной собственности по заниженной цене. Обыски санкционированы судом», — написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Twitter.
Ранее Доманский в беседе с RT связал обыски с попыткой дискредитации и психологическим давлением на него как на защитника Кирилла Вышинского.
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В мире , Андрей Доманский , Лариса Сарган , РИА Новости
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