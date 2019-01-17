Застряла в дверях: Британия никак не выйдет из ЕС

29 марта 2019 года Великобритания должна была официально покинуть Евросоюз . Но явно не покинет. Диапазон возможных вариантов — от «жесткого» выхода Британии из ЕС без сделки несколько позже ранее объявленных сроков до смены власти на Туманном Альбионе и нового референдума с непредсказуемым исходом. Застрявшая в дверях ЕС Великобритания спровоцировала самый серьезный политический кризис за все время существования объединенной Европы. Его последствия могут быть весьма ощутимыми не только для европейцев.

15 января британский парламент с треском провалил голосование по сделке с ЕС, согласно которой и должен был совершиться Brexit. Против сделки проголосовали 432 депутата, за — 202. Таких поражений действующий премьер-министр Великобритании не терпел в парламенте почти век — 95 лет. Но и событий, столь же сильно раскалывавших британское общество, как Brexit, за это время, пожалуй, не было. При этом 16 января Терезе Мэй уже второй раз удалось избежать вотума недоверия, однако с гигантским трудом: против отставки кабинета проголосовали 325 депутатов, за — 306.

По сути, кабинет Мэй удержался только благодаря крайне противоречивому отношению британских парламентариев к инициатору голосования — лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину . С одной стороны, он считается в Великобритании чуть ли не пророссийским политиком. Но, главное, даже многие лейбористы, не говоря уже о консерваторах, сильно сомневаются в интеллектуальных способностях Корбина возглавлять правительство и управлять государством.

Большие проблемы с выходом Великобритании из Евросоюза были вполне предсказуемы сразу после шока от итогов голосования на референдуме в июне 2016 года.

По всем опросам накануне референдума побеждали как раз сторонники сохранения Соединенного Королевства в составе ЕС. В самом Евросоюзе в принципе нет никакой процедуры выхода — инициатором переговоров должно быть государство, решившее покинуть объединение.

Британия долго оттягивала начало переговоров. Евросоюз не заинтересован в потере второй экономической державы объединения — по главным экономическим показателям Великобритания уступает только Германии и опережает Францию. При этом растягивание процесса сильно вредит и самой Великобритании, и всей европейской экономике. Из Великобритании активно уезжают мигранты, рискующие лишиться важного для них статуса граждан ЕС, а также крупные компании, опасающиеся потери свободного доступа к европейским рынкам. Большие проблемы грозят относительно бедным государствам Евросоюза — после выхода Великобритании ЕС намерен резко уменьшить дотации в том числе странам Балтии. Между тем, именно Великобритания была одной из важных стран экономической эмиграции жителей прибалтийских государств. А дотации ЕС позволяли хоть как-то поддерживать уровень жизни в слабеющих экономически и теряющих население Литве, Латвии и Эстонии.

Неясность с Brexit создает неопределенность в отношении ближайших перспектив всей европейской экономики. ЕС готов отсрочить выход Великобритании до 2020 года, но в случае смены власти в Британии в результате досрочных выборов не исключен вариант с повторным референдумом. Если он состоится, исход не рискнет предсказать никто.

Внутренний политический кризис серьезно ослабляет возможности Европы быть важным мировым внешнеполитическим игроком. Да, между ведущими странами ЕС — Францией, Германией и Великобританией — вроде бы нет существенных политических разногласий. Главный тормоз Breхit — желание Евросоюза заставить Великобританию заплатить за развод как можно более высокую цену, чему сопротивляется Лондон. Но все равно клинч в отношении выхода Британии из ЕС не дает возможности объединению быть полноценным субъектом мировой политики. Ситуация усугубляется кризисом в отношениях между ЕС и США в президентство Дональда Трампа . При этом Великобритания традиционно остается самым близким союзником Штатов в Европе, но в данный момент и британо-американские отношения переживают не лучшие времена.

Казалось бы, это на руку России, которой формально выгодно подорвать единый европейский санкционный фронт против себя, а в случае распада ЕС договариваться с ведущими и «не ведущими» европейскими державами по отдельности. К тому же Великобритания считается одним из главных оппонентов России внутри ЕС. Однако очевидно, что Германия с Францией, по крайней мере, пока у власти там Меркель и Макрон, не позволят ЕС снять санкции с России. А Великобритания и если останется в Евросоюзе, и если покинет его, вряд ли существенно смягчит свою позицию в отношении Москвы. Более того, именно отношение к России является одним из факторов политической консолидации ведущих стран ЕС (пока в этом контексте еще можно упоминать и Великобританию). К тому же никуда не исчезает военная консолидация этих же держав в рамках НАТО

ЕС — по-прежнему главный внешнеэкономический партнер России.

По итогам 2018 года наш внешнеторговый оборот составит порядка 340-350 млрд долларов, и последние годы он растет. Этого обстоятельства не изменила ни война санкций, не желание Москвы совершить «поворот на Восток» и резко нарастить внешнюю торговлю с Китаем и другими ведущими азиатскими державами. Поэтому любые экономические проблемы в ЕС чувствительны и для России. А та же Великобритания пока остается одним из важнейших запасных финансовых и бытовых аэродромов для нашей элиты — вплоть до наличия британского подданства у известных российских телеведущих. Изменится ли это, зависит не только и не столько от исхода Breхit, но и от него тоже. Британия намерена резко ужесточить миграционное законодательство после выхода из ЕС, а Евросоюз — уменьшить возможности британского паспорта на своей территории.

В любом случае триллер с выходом Британии из Евросоюза показывает, насколько драматичными могут быть потрясения, касающиеся изменения состава объединений государств. Нам это хорошо известно по истории распада СССР. И, конечно, для Евросоюза, мира и России было бы лучше, если бы Великобритания и ЕС как можно скорее окончательно договорились. Оформили развод на каких-то понятных условиях либо согласились остаться «одной семьей», если в Британии пройдет второй референдум и закончится иначе, чем первый.