Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент 

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен участвовать в выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал на одном из мероприятий партии "Вперед, Италия" в Сардинии.
"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", — отметил Берлускони.
За время своей политической карьеры Сильвио Берлускони трижды возглавлял итальянское правительство.
Выборы в Европарламент запланированы на конец мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что приехавший на день рождения российского президента Владимира Путина Берлускони узнал, какого цвета Черное море.