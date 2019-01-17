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Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент 

Газета.Ru + ещё 9 5 часов назад
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен участвовать в выборах в Европейский парламент. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал на одном из мероприятий партии "Вперед, Италия" в Сардинии.
"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", — отметил Берлускони.
За время своей политической карьеры Сильвио Берлускони трижды возглавлял итальянское правительство.
Выборы в Европарламент запланированы на конец мая 2019 года.
Ранее сообщалось, что приехавший на день рождения российского президента Владимира Путина Берлускони узнал, какого цвета Черное море.
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В мире , Владимир Путин , Сильвио Берлускони , Европарламент , Италия , Сардиния
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