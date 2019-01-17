Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

Такое заявление он сделал на одном из мероприятий партии "Вперед, Италия" в Сардинии

"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", — отметил Берлускони.

За время своей политической карьеры Сильвио Берлускони трижды возглавлял итальянское правительство.

Выборы в Европарламент запланированы на конец мая 2019 года.