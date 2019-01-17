American Thinker (США): Россия лучше, чем может показаться на первый взгляд

American Thinker (США) . И советует источники с более умным и взвешенным взглядом на Россию. Реальных проблем между Россией США существовать не должно, пишет автор издания. И советует источники с более умным и взвешенным взглядом на Россию.

Я обладаю лишь поверхностными знаниями о международных делах, но меня удивляет истеричная русофобия ведущих средств массовой информации и Демократической партии после выборов 2016 года.

Как мне кажется, реальных проблем между Россией и США существовать не должно. У Украины Крыма очень непростой этнический состав и страшная история, в чем должны разбираться все стороны, и главным образом Европа. У нас там нет интересов. А что касается защиты Европы, то Россия вряд ли будет посягать на континент, который многократно превосходит ее по численности населения и размерам богатства. Трамп прав, говоря о том, что сами европейцы не верят в эту угрозу, поскольку недофинансируют свои вооруженные силы и делают ставку на российский газ. Зачем русским направлять в Европу танковую армаду, если им достаточно перекрыть вентиль, чтобы нанести непоправимый ущерб Германии

Я на самом деле не понимаю, что две наши страны делают в Сирии . А еще хочу сказать, что российское вмешательство в выборы в 2016 году было банальностью. В любом случае, русские безусловно хотят влиять на наши выборы. Соединенные Штаты это 400-килограммовая горилла (или слон в посудной лавке), так что на наши выборы хочет повлиять каждый. И разве можно винить этих людей? Люди всего мира живут и умирают в зависимости от эгоистичных капризов тех, кому принадлежит власть в США. Не верите? Спросите Муаммара Каддафи («Мы пришли, увидели, он умер».) Саудовцы, израильтяне, европейцы, британцы и многие другие осуществляли вмешательство на протяжении десятилетий, и будут это делать в будущем. Так что вам пора взрослеть, ведущие средства массовой информации.

Разозлившись на прессу за ее пошлость и суетность, я начал искать источники информации, способные расширить и углубить мой кругозор. В интернете я нашел лавину материалов, которые редко проникают через американские рогатки и фильтры. Качество и честность этих источников очень разное. Но чтобы помочь читателям, разделяющим мое беспокойство по поводу информации из медийного мейнстрима или даже с многочисленных американских консервативных сайтов, я перечислю лишь некоторые источники, достойные их внимания, ибо по моей оценке, их авторы умны и наблюдательны, они знают, о чем говорят, и стараются поведать читателю правду так, как сами ее понимают.

Russia Observer — это вебсайт бывшего аналитика из канадского оборонного ведомства Патрика Армстронга (Patrick Armstrong). Он ведет колонку по некоторым актуальным вопросам, обновляя ее каждую неделю. А еще он два раза в месяц представляет там свои «оперативные сводки» (SitRep) по самым разным вопросам, освещая ситуацию сжато и выразительно. Суть убеждений Армстронга изложена им самим:

Главная тема моей профессиональной деятельности состоит в том, что у нас были великолепные возможности, когда исчез СССР, и мы вполне могли наладить сотрудничество во всем мире. Но вместо этого мы настойчиво и упорно делали из России врага. И она стала таковым, причем гораздо более сильным и могущественным, чем нам казалось в 1990-х годах.

Поэтому сегодня мы оказались в таком положении. Платим за собственное высокомерие, некомпетентность, а может, и за нечто похуже.

Но я не теряю надежду.

Армстронг все делает превосходно. Его статьи появляются на пророссийском вебсайте Strategic Culture, который публикует работы многочисленных авторов со всевозможными взглядами. Но у них есть одна общая черта: ни один из них не является фанатом США.

Irrussianality — это дело рук другого канадца Пола Робинсона (Paul Robinson), который преподает в Оттавском университете. Несколько раз в неделю он пишет об «отношениях между Россией и Западом, а также о совершенно иррациональных процессах принятия решений, которые доминируют в сфере международных отношений». Опять же, все, что пишет Робинсон, достойно внимания читателя. У него также есть интересный список ссылок на блоги, который я только начал изучать.

Стивен Коэн — заслуженный профессор, специализирующийся на российских исследованиях в Нью-Йоркском и Принстонском университетах. Он несколько лет писал о России в издании «Нейшн», предупреждая нас о том, что что-то серьезно пошло наперекосяк. Его новая книга War with Russia: From Putin & Ukraine to Trump & Russiagate (Война с Россией. От Путина и Украины до Трампа и «Рашагейта») требует внимательного прочтения. Рекомендовать «Нейшн» с ее левыми взглядами немного странно, но добродетель там, где ее находят.

Что можно узнать из всех этих материалов? Не так давно Патрик Армстронг рассказал в своей статье под названием «Назад в СССР: как читать западные новости»:

Сообщало ли хоть одно западное издание об этих десяти правдивых утверждениях?

1. Люди в Крыму рады, что живут в России.

2. Соединенные Штаты и их приспешники поставляют огромное количество оружия джихадистам.

3. Итоги выборов в России соответствуют результатам опросов общественного мнения.

4. На Украине действительно пугающее количество хорошо вооруженных нацистов.

5. Асад в Сирии весьма популярен.

6. Американцы со своими союзниками разрушили Ракку до основания.

7. Официальная версия об отравлении Скрипалей довольно бессмысленна.

8. Сегодня на Украине по любым меркам живется хуже, чем до Майдана.

9. У России и до Майдана в Крыму было несколько тысяч военнослужащих.

10. Есть документальный фильм с разоблачением Браудера, который он всячески скрывает от показа.

Я составил это список наобум. Я могу без труда добавить в него еще десять пунктов. На последних страницах газет эти вопросы все-таки немного освещаются, чтобы создать видимость объективности, но большинство западных читателей скажут, что никогда, нигде и ничего об этом не слышали.

Недавно Пол Робинсон в статье под заголовком «Ничтожество наносит ответный удар» рассказал о плане Трампа вывести войска из Сирии:

Последний рассказ о военной политике вполне можно озаглавить «Ничтожество наносит ответный удар». Под ничтожеством подразумевается американский силовой истэблишмент, который является бесформенным образованием, не поддается определению и пониманию, однако обладает огромной властью и невосприимчив к внешней действительности. Он упрямо идет по избранному пути, невзирая ни на какие катаклизмы и катастрофы, с которыми сталкивается и которые сам создает. Начать войну американскому силовому истэблишменту по силам, а вот закончить ее ему очень и очень трудно.

Стивен Коэн в своей недавно опубликованной статье задает вопрос: «Инициаторы „Рашагейта" ради объявления импичмента Трампу готовы согласиться на войну с Россией?“. Он пишет:

Во многом из-за такой нечистоплотности СМИ, и несмотря на эскалацию напряженности в российско-американских отношениях, в 2018 году в американской политике не было значительного противодействия холодной войне. Против нее не выступали ни конгресс, ни основные политические партии, ни аналитические центры, ни университеты. Были лишь отдельные и очень немногочисленные несогласные. Соответственно, курс на разрядку с Россией, или как неоднократно заявлял Трамп, „сотрудничество с Россией“, не нашел сторонников в большой политике, хотя такой курс проводили многие республиканские президенты, прежде всего, Эйзенхауэр, Никсон и Рейган. Трамп пытался, но все его попытки последовательно срывали.

С этими авторами можно спорить или соглашаться, но их доводы весьма серьезны, и они достойны внимания и подробного обсуждения, но не забвения. Однако в медийном мейнстриме такая дискуссия не ведется.

Тем, кто желает погрузиться в изучение таких материалов, дам еще одну рекомендацию.

У Владимира Путина есть вебсайт, где публикуются переводы на английский язык его многочисленных речей, совещаний и заявлений. Путин вполне доступен, он часто встречается с представителями всевозможных организаций и объединений, а также проводит пресс-конференции, которые могут длиться три-четыре часа. Здесь полная откровенность маловероятна, как и у любого политика, но с другой стороны, он обязан посредством этих мероприятий общаться с многочисленными российскими слоями общества. Таким образом, мы можем как минимум узнать то, какие мысли он хочет внушить людям вне зависимости от того, действительно ли он так думает.

Судя по этим материалам, Путин отнюдь не головорез и не громила, как о нем пишут ведущие СМИ. Можно почитать его выступление на церемонии открытия Стены скорби в 2017 году (это памятник жертвам политических репрессий). В нем он подчеркнул необходимость сохранять память о большевистской трагедии.

А еще можно почитать его послание Федеральному Собранию от 2018 года. Подобно американскому докладу о положении в стране, этот документ отражает интересы самых разных фракций и группировок, но в нем придается огромное значение гражданскому обществу. Путин действует на одной волне с американскими консерваторами, которые постоянно говорят, что политика есть следствие культуры. В этом послании Путин также излагает свои взгляды на баланс военных сил и объясняет, почему, по его мнению, Россия способна отразить любую агрессию США, хотя и тратит на оборону в десять раз меньше.

Как отмечалось выше, согласны вы с авторами или не согласны, но лучше все-таки почитать собственные высказывания Путина, нежели выжимку его мыслей, отфильтрованную медийным мейнстримом. Его речи намного содержательнее, чем у наших собственных политиков. (В любом случае, кому вы поверите — Чаку Шумеру и Нэнси Пелоси или Владимиру Путину? Да их выступления просто несопоставимы.)

Подобно Патрику Армстронгу, я прихожу в ужас, глядя на направление российско-американских отношений. Но я тоже не теряю надежду. Если читать Армстронга и его коллег, можно найти выход из этой убийственной трясины дезинформации.

Джеймс Делонг — бывший юрист, государственный служащий и аналитик