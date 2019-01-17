Эксперт оценил возможность выхода Британии из ЕС без сделки

В условиях, когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй избежала вынесения вотума недоверия, но не сумела добиться утверждения парламентом соглашения с ЕС по Brexit, велика вероятность выхода страны из Евросоюза вообще без сделки, так как в Брюсселе не готовы пойти на новое соглашение, а второй референдум Мэй проводить, скорее всего, не будет, заявила РИА Новости заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН , эксперт РСМД Людмила Бабынина.

Накануне парламент Британии выразил доверие правительству Терезы Мэй, несмотря на то, что ранее отверг предложенное премьером соглашение с ЕС по Brexit. Против соглашения проголосовали 432 парламентария, в поддержку — 202.

"У Терезы Мэй есть несколько дней, чтобы представить новое соглашение с ЕС, но, скорее всего, никакого нового документа не будет, поскольку ЕС не готов идти на какие-то серьезные уступки, не готов идти на новые переговоры, так как в этом соглашении, который не принял британский парламент, Европейский союз смог прописать все, что считал нужным с самого начала, — права граждан, финансовые компенсации, свободная ирландская граница и так далее. Поэтому вряд ли в настоящих условиях Евросоюз будет отказываться от положений, которые уже согласовал", — сказала Бабынина.

По мнению эксперта, в отсутствии нового соглашения премьер-министр может представить британским депутатам только некие политические заверения, которые она получит от ЕС.

"Мэй, скорее, не будет проводить второй референдум по вопросу выхода Британии из ЕС, поскольку она удержалась на посту премьер-министра. Так что на мой взгляд очень велик вариант выхода без сделки, возможно, если Тереза Мэй будет подавать то же самое соглашение, которое было уже отвергнуто, стороны начнут договариваться о точечных соглашениях, например в сфере авиации, обеспечения прав граждан, медицинских услуг, потому что на самом деле выход без сделки — это катастрофа для обеих сторон. Это нарушение привычного образа жизни — нарушение поставок медикаментов, переход граждан ЕС, которые работают в Британии, в статус иммигрантов. Отдельные проблемы будут и у британцев, которые проживают в ЕС", — отметила заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН.

Как полагает эксперт, "жесткий выход" Британии из ЕС приведет к хозяйственному кризису.

"Если будет понятно, что никакого соглашения не будет, то единственным вариантом, чтобы обеспечить функционирование связей Великобритании с Европейским союзом, будет заключение мелких точечных соглашений", — добавила Бабынина.

В ноябре 2018 года ЕС и Соединенное Королевство после многих месяцев непростых переговоров достигли договоренности об условиях "развода", которая включала в себя множество положений касающихся, в частности, прав граждан, переходного периода в отношениях, ирландской границы. Эта сделка, чтобы вступить в силу, должна быть ратифицирована парламентами ЕС и страны.