Адвокат Вышинского связал обыски с желанием Киева повлиять на ход дела

"Я так понимаю, это реакция нашей власти на мою деятельность в отношении защиты прав журналистов и мои публичные выступления, в частности, в международных инстанциях, в том числе в Брюсселе и Вашингтоне. В первую очередь Вышинского… Они хотят в очередной раз дискредитировать мое имя. Я это расцениваю как попытку повлиять на мои действия по защите Вышинского", — сказал Доманский.

По его словам, обыск проводится в соответствии с постановлением, вынесенным по ходатайству заместителя генерального прокурора по делу, в котором он принимал участие как адвокат в 2013 году.

"Меня пока не задерживают. Обыск идет. Дома у меня мама, а я в Херсоне", — заключил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину . Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Срок содержания под стражей Вышинского истекает 27 января, однако прокуратура уже подала ходатайство о продлении его ареста до 16 февраля. Этот вопрос будет рассмотрен в Херсонском городском суде 17 января.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.