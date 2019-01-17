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Адвокат Вышинского связал обыски с желанием Киева повлиять на ход дела 

РИА Новости + ещё 34 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что связывает обыски у себя дома и в офисе с желанием Киева повлиять на защиту журналиста.
"Я так понимаю, это реакция нашей власти на мою деятельность в отношении защиты прав журналистов и мои публичные выступления, в частности, в международных инстанциях, в том числе в Брюсселе и Вашингтоне. В первую очередь Вышинского… Они хотят в очередной раз дискредитировать мое имя. Я это расцениваю как попытку повлиять на мои действия по защите Вышинского", — сказал Доманский.
По его словам, обыск проводится в соответствии с постановлением, вынесенным по ходатайству заместителя генерального прокурора по делу, в котором он принимал участие как адвокат в 2013 году.
"Меня пока не задерживают. Обыск идет. Дома у меня мама, а я в Херсоне", — заключил он.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Срок содержания под стражей Вышинского истекает 27 января, однако прокуратура уже подала ходатайство о продлении его ареста до 16 февраля. Этот вопрос будет рассмотрен в Херсонском городском суде 17 января.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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В мире , Украина , Андрей Доманский , Владимир Путин , ОБСЕ , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Брюссель
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