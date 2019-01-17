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Бургерам Трампа отказали в претензии на приличный ужин 

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Владелец ресторана в Чикаго, входящего в гастрономический гид Мишлен, пригласил гостей президента США Дональда Трампа на ночь высокой кухни. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.
«Я лично приглашаю команду The Clemson Tigers и тренеров в Чикаго, чтобы они поняли, каким должен быть настоящий праздничный ужин», — заявил владелец Ник Коконас (Nick Kokonas), добавив, что сам по себе американский футбол ему безразличен.
Он подчеркнул, что его предложение связано не с политикой, а с желанием показать, как выглядит взрослый праздник. «Эти дети и тренеры заслуживают что-то получше, чем холодный фаст-фуд», — продолжил ресторатор. Он выразил уверенность, что его ужин обойдется гораздо дороже, чем главе государства, который потратил на еду три тысячи долларов.
Коконас — совладелец нескольких ресторанов высокой кухни и пионер молекулярной гастрономии, пишет Chicago Eaters. Ресторан, в который он пригласил футбольную команду, считается одним из самых дорогих в Америке — ужин на одного человека обойдется от 200 до 500 долларов.
Приглашение поступило на следующий день после того, как Трамп заказал три сотни бургеров в Белый дом для торжественного ужина с победителями чемпионата по американскому футболу среди среди колледжей The Clemson Tigers.
Бургеры заказали из ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», «Бургер Кинг» и Wendy's, к ним также заказали картошку-фри и пиццу. Еду подавали при свечах на серебряных подносах, в обеденном зале, где висит портрет 16-го президента США Авраама Линкольна. Американский лидер оплатил ужин из личных средств.
Фотографии Трампа с необычного приема быстро стали мемами.
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Комментарии
В мире , Видео , Дональд Трамп , Авраам Линкольн , McDonald's , США , Чикаго
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