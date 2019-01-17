Антарктиду сочли бесполезной ещё до её официального открытия

246 лет назад, 17 января 1773 года, Джеймс Кук первым сумел пересечь Южный полярный круг. Это произошло во время его второго кругосветного плавания. Экспедиции выделили два корабля — «Резолюшн» водоизмещением 462 тонны, которому отводилась роль флагмана, и «Эдвенчур», имевший водоизмещение 350 тонн.

Капитаном на «Резолюшн» был сам Кук, на «Эдвенчур» — Тобиас Фюрно. Лейтенантами на «Резолюшн» были: Джон Купер, Ричард Пикерсгилл и Чарльз Клерк. В экспедиции принимали участие натуралисты Иоганн Рейнхольд и Георг Форстеры (отец и сын), астрономы Уильям Уэллс и Уильям Бэйли, художник Уильям Ходжес.

Главной целью второго путешествия были поиски «Южной земли». Многие верили, что она расположена к югу от Австралии. Кук проплыл через Южный полярный круг, но из-за льдов ему пришлось вернуться. После многочисленных попыток пробиться сквозь льды Кук пришёл к ошибочному выводу, что обширной Южной земли не существует. Он счел очевидным, что в южных широтах нет новых сколько-нибудь значительных земель, и, следовательно, продолжать поиски в этом направлении нет смысла.

Хотя реальный южный материк — Антарктида — так и не был им открыт, Кук установил, что в любом случае он был бы бесполезен для колониальной экспансии. Тем не менее, исследователь нанёс на карту ряд неизвестных островов на юге Тихого океана, таких как Новая Каледония, Сандвичевы острова, Южная Георгия и Норфолк.

Наблюдения и подробные отчёты Джеймса Кука стали основой для многих будущих экспедиций.