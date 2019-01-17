Порошенко пообещал минимизировать влияние России на украинские выборы

Украинский президент Петр Порошенко пообещал свести к минимуму влияние России на президентские и парламентские выборы на Украине . Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я бы хотел заверить в том, что как президент, сделаю все от меня зависящее, чтобы российское влияние на наши выборы минимизировать», — заявил Порошенко. По его словам, Москва намерена вмешаться в предстоящие выборы, что не является секретом: «Собственно, руководство России этого особо и не скрывает — провести на президентских и парламентских выборах в Украине подконтрольную себе власть». Цель России — остановить демократическое развитие Украины, ее движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции и возвращение страны в «российскую сферу влияния», сказал Порошенко.

Президент Украины также отметил, что Россия уже ведет операцию по влиянию на украинские выборы. Но какие-то конкретные подробности он не раскрыл.