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Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте 

ТАСС 34 минуты назад
Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй преодолело вотум недоверия, вынесенный ему оппозиционной Лейбористской партией. Во время голосования, состоявшегося в среду в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства, 325 депутатов выразили поддержку кабинету министров при том, что недоверие высказали 306 народных избранников.
Причиной демарша лейбористов стали результаты состоявшегося накануне голосования в парламенте, которые стали провальными для Мэй. Депутаты с перевесом в 230 (432 "против" и 202 "за") отвергли согласованную сделку об условиях Brexit, что поставило под угрозу упорядоченный выход страны из состава Евросоюза.
Мэй после преодоления вотума недоверия заявила, что выполнит волю британского народа и осуществит Brexit.
Мэй не отозвала из парламента свой вариант сделки с ЕС и, как ожидается, вновь выставит его на голосование уже в феврале. При этом пока остается неясным, будет ли изменен текст соглашения и согласится ли Брюссель вопреки своим предыдущим заявлениям вновь начинать переговоры по Brexit. Британский премьер после преодоления вотума недоверия заявила, что выполнит волю британского народа и осуществит Brexit.
В политической истории Великобритании, начиная с 1742 года и по сей день, британский парламент 21 раз отказывал в доверии действующему правительству. Последний такой случай произошел 28 марта 1979 года, когда Палата общин большинством всего в один голос — 311 против 310 — выразила недоверие кабинету министров лейбористского премьера Джеймса Каллагэна. Инициатором рассмотрения этого вопроса в нижней палате парламента стала лидер оппозиционной Консервативной партии Маргарет Тэтчер, которая в итоге и привела тори к победе на досрочных выборах, состоявшихся 36 дней спустя — 3 мая 1979 года.
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В мире , Видео , Европа
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