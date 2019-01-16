Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте

Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй преодолело вотум недоверия, вынесенный ему оппозиционной Лейбористской партией. Во время голосования, состоявшегося в среду в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства, 325 депутатов выразили поддержку кабинету министров при том, что недоверие высказали 306 народных избранников.

Причиной демарша лейбористов стали результаты состоявшегося накануне голосования в парламенте, которые стали провальными для Мэй. Депутаты с перевесом в 230 (432 "против" и 202 "за") отвергли согласованную сделку об условиях Brexit, что поставило под угрозу упорядоченный выход страны из состава Евросоюза.

Мэй после преодоления вотума недоверия заявила, что выполнит волю британского народа и осуществит Brexit.

Мэй не отозвала из парламента свой вариант сделки с ЕС и, как ожидается, вновь выставит его на голосование уже в феврале. При этом пока остается неясным, будет ли изменен текст соглашения и согласится ли Брюссель вопреки своим предыдущим заявлениям вновь начинать переговоры по Brexit. Британский премьер после преодоления вотума недоверия заявила, что выполнит волю британского народа и осуществит Brexit.

В политической истории Великобритании, начиная с 1742 года и по сей день, британский парламент 21 раз отказывал в доверии действующему правительству. Последний такой случай произошел 28 марта 1979 года, когда Палата общин большинством всего в один голос — 311 против 310 — выразила недоверие кабинету министров лейбористского премьера Джеймса Каллагэна. Инициатором рассмотрения этого вопроса в нижней палате парламента стала лидер оппозиционной Консервативной партии Маргарет Тэтчер, которая в итоге и привела тори к победе на досрочных выборах, состоявшихся 36 дней спустя — 3 мая 1979 года.