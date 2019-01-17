В УПЦ назвали преступным принятый Радой закон о религиозных общинах

«Это все преступно, незаконно и надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но еще в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих», — приводит РИА Новости слова Анисимова.

Ранее украинская Рада приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов.

Решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.