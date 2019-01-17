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В УПЦ назвали преступным принятый Радой закон о религиозных общинах 

RT на русском + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Василий Анисимов заявил, что принятый украинским парламентом закон об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине — преступный и заявил, что его необходимо оспорить в суде.
«Это все преступно, незаконно и надеемся, что все понесут за это ответственность не только на Страшном суде перед Богом, но еще в районном суде за нарушение законодательства и прав верующих», — приводит РИА Новости слова Анисимова.
Ранее украинская Рада приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов.
Решение поддержали 229 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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В мире , Украина , Василий Анисимов , РПЦ , Верховная Рада , РИА Новости
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