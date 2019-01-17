Возросло число жертв в результате взрыва газа в Тбилиси

В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Тбилиси погибли четыре человека, передает ТАСС сообщения грузинских СМИ.

Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали три человека. Отмечалось, что с ранениями в больницы были доставлены пять человек, включая трех детей.

По последним данным, от полученных травм в больнице умерла четырехлетняя девочка. Таким образом число жертв выросло до четырех человек. Также сообщается о семи пострадавших.