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Возросло число жертв в результате взрыва газа в Тбилиси 

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Фото: РИА Новости
В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Тбилиси погибли четыре человека, передает ТАСС сообщения грузинских СМИ.
Ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали три человека. Отмечалось, что с ранениями в больницы были доставлены пять человек, включая трех детей.
По последним данным, от полученных травм в больнице умерла четырехлетняя девочка. Таким образом число жертв выросло до четырех человек. Также сообщается о семи пострадавших.
Президент страны Саломе Зурабишвили посетила клинику, где проходят лечение пострадавшие, а также выразила соболезнования семьям погибших. Она назвала инцидент "большой трагедией".
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В мире , Происшествия , Саломе Зурабишвили , ИТАР-ТАСС , Тбилиси
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