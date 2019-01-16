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Тимошенко рассказала о следовании советам Тэтчер 

RT на русском + ещё 3 6 часов назад
Фото: Reuters
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала, что в политике следует советам бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.
В публикации политик напомнила о своей встрече с британским экс-премьером в 2007 году.
«Тэтчер сказала мне тогда, что самое главное для политика — никогда не быть слабым и никогда не сдаваться. Она прошла все тяжкие испытания. И она дала мне целый ряд советов. Один из её советов — никогда не действовать спонтанно, не подготовлено», — написала Тимошенко.
При этом она добавила, что у её команды и сегодняшнего поколения «нет времени на эксперименты», подчеркнув, что, обладая всеми необходимыми ресурсами, у них есть шанс «построить свою Украину».
Ранее Тимошенко заявила, что выйдет во второй тур выборов главы государства вместе с действующим президентом Петром Порошенко, но у него при этом не будет шансов на победу.
Также ФАН передавало, что политик представила свою программу «Новый курс Украины».
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Комментарии3
В мире , Украина , Маргарет Тэтчер , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Великобритания
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