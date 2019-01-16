Тимошенко рассказала о следовании советам Тэтчер

В публикации политик напомнила о своей встрече с британским экс-премьером в 2007 году.

«Тэтчер сказала мне тогда, что самое главное для политика — никогда не быть слабым и никогда не сдаваться. Она прошла все тяжкие испытания. И она дала мне целый ряд советов. Один из её советов — никогда не действовать спонтанно, не подготовлено», — написала Тимошенко.

При этом она добавила, что у её команды и сегодняшнего поколения «нет времени на эксперименты», подчеркнув, что, обладая всеми необходимыми ресурсами, у них есть шанс «построить свою Украину».

Ранее Тимошенко заявила, что выйдет во второй тур выборов главы государства вместе с действующим президентом Петром Порошенко , но у него при этом не будет шансов на победу.

Также ФАН передавало, что политик представила свою программу «Новый курс Украины».