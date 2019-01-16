Два грузовика с бойцами ВСУ подорвали в Донбассе

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В Донбассе подорвали два грузовика с бойцами ВСУ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
У села Троицкое Луганской области были подорваны два грузовых автомобиля с военнослужащими Украины, сообщают СМИ.
Начальник пресс-центра «Операции объединенных сил» Виталий Саранцев подтвердил «Обозревателю» эти сведения.
«Да, нам известно об этом событии, сейчас на месте работает медицинская бригада, которая оказывает необходимую помощь пострадавшим. Погибших нет, информация о раненых уточняется», — сказал Саранцев.
Во вторник в Донбассе был убит наводчик-оператор боевой машины пехоты младший сержант 72 отдельной механизированной бригады имени «Черных запорожцев» ВСУ Николай Семенюк с позывным «Саид».
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