Новая идея Чубайса, взрыв под Петербургом и другие события дня

Россияне смогут отказаться от оплаты некоторых услуг ЖКХ
Исполнительный директор центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала «Российской газете», что собственники квартир, в которых никто не живет, могут отказаться от некоторых коммунальных платежей.
Чубайс поддержал идею "электричества для богатых"
Экс-министр финансов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что цены на электроэнергию в России вдвое ниже общемировых, что «равно энергорасточительности».
"Кровь стынет": Песков рассказал, как ругается Путин
Президент России Владимир Путин умеет говорить «так, что кровь стынет», заявил «Аргументам и фактам» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кремль высказался о судьбе жителей Курил
Интересы жителей Курильских островов не должны пострадать от заключения мирного договора между РФ и Японией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Готовившееся покушение на Путина назвали неправдой
Задержанный в Сербии Армин Алибашич по подозрению в организации террористической атаки не готовил покушение на российского лидера Владимира Путина.
Макаревич получил новую должность
Музыкант Андрей Макаревич стал членом общественного совета комитета Госдумы по культуре, сообщает ТАСС.
Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин приказал расселить взорвавшийся в Магнитогорске дом, сообщает РИА Новости.
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
На химическом заводе в Ленинградской области произошел взрыв, сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев.
Евросоюз "наказал" Петрова и Боширова
Послы Евросоюза согласовали санкции против четырех офицеров ГРУ, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Оскандалившегося Зубкова изгнали из спорта
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова, а также бобслеистов Александра Касьянова, Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева до декабря 2020 года.
Журналистку Бойко депортировали на Украину
страница Елены Бойко во ВКонтакте
Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко), известная своей критикой президента Украины Петра Порошенко и ВСУ, депортирована из России и передана украинским силовикам в харьковской области, сообщил главный редактор в PolitRussia Руслан Осташко.